Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZK2zNdEN49— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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