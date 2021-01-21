Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Salgın sebebiyle geçen yılın 22 Kasımında ara verdiğimiz kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. Dünkülerle birlikte toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz. Kadın Kolları il kongrelerimiz sürüyor. Gençlik Kolları il kongrelerimize de bu hafta Kahramanmaraş’la başlıyoruz. Büyük kongremizi ise şartların normale döndüğü bir dönemde, delegelerimizin yanı sıra milletimizin de katılımıyla coşkulu bir şekilde yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah salgının seyrinin yönünü aşağı çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor.

Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

"2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız"

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız.

"AK Parti, bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir"

AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır.

CHP'de taciz iddiaları

Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.

"Muvazeneyi iyice kaybettiler"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler.

"2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Geçtiğimiz yılı, salgının gölgesinde geçirmiş olmamıza rağmen yatırımlarda ve bütçe uygulamalarında oldukça iyi sonuçlarla kapattık. İnşallah 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum.