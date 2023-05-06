Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.05.2023 09:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'nin kazanacağını belirterek, "14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;

Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız.

Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Milletimizle birlikte “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika’daki yüz milyonlar kazanacak. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin başarısı için dua edenler kazanacak.

"Mazlum ve mağdurlar kazanacak"

Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak.

14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah’ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin.  

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve eşi Hümeyra Oktay, Londra'da Kıbrıs Türkü aileye misafir oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan öğrencilere su verimliliği eğitimi
10:13
Çiftçilere verilecek sulama desteğinde şartlar belli oldu
10:05
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
09:43
Seçim heyecanı yaklaşıyor
09:32
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
08:29
Adana'da tıra arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Japonya'da dolunay
Japonya'da dolunay
FOTO FOKUS
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ