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Gündem
AA 25.06.2024 15:02

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Atlantik Konseyi Paneli'nde 'Türkiye' vurgusu

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, katıldığı Atlantik Konseyi Paneli'nde yaptığı konuşmada, panel adında İngilizce yazan "Turkey" ifadesinin doğru yazılışının "Türkiye" olması gerektiği uyarısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Atlantik Konseyi Paneli'nde 'Türkiye' vurgusu

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Atlantik Konseyi tarafından Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen Türkiye-Amerika Savunma Dergisi Lansmanı ve Paneli'nin açılışında konuştu.

Panelin adında İngilizce yazan "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin olması gerektiğini belirten Kılıç, bu konuda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, bu zamanda bilginin yayılma hızına dikkati çeken Kılıç, eskiye kıyasla bilginin doğruluğunun kontrolünün daha kısa sürede sağlanmasının yol açtığı zorluklara değindi.

Bilgilerin üçüncü veya dördüncül kaynaklardan edinilmesinin sorunlara yol açabileceğini ifade eden Kılıç, dezenformasyona ve yanlış bilgilendirmelere karşı "Beraber çalışmanın, birbirimizi anlamanın ve daha fazla bilgi paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Atlantik Konseyi Paneli'nde 'Türkiye' vurgusu

Kılıç, bu konuda bazı alanlarda fikir ayrılıkları olsa da uluslararası ortaklarla iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı.

ABD'nin yanı sıra tüm NATO müttefikleriyle ilişkilerin ve işbirliğinin öneminden söz eden Kılıç, Türkiye'nin, NATO müttefikleri arasında yükümlülüklerini yerine getirmesinin beklendiğini kaydetti.

Kılıç Türkiye'nin bu yükümlülüklerini yerine getirdiğini, NATO'daki diğer müttefiklerin de bu beklentileri karşılaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin jeopolitik konumu ve dünyadaki pozisyonu nedeniyle bugün ve gelecekte birçok konuyla ilgilenileceğini aktaran Kılıç, Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerine de değinerek Türk girişimcilerin Almanya'da faaliyetlerinin arttığını ve ülkeye büyük katkılarının olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Atlantik Konseyi Paneli'nde 'Türkiye' vurgusu

Öte yandan Kılıç, Türkiye'nin savunma sektöründe kendi askeri malzemelerini üretebildiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi dünyadaki güncel çatışmalara ve gerilimlere değinen Kılıç, uluslararası alanda işbirliği yapılması gereken birçok alan olduğuna dikkati çekti.

Kılıç, bu noktada, geniş açıdan bakıldığında birçok alanda Türkiye-ABD arasındaki uzun süreli bağların önemine işaret etti.

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