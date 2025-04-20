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Gündem
AA 20.04.2025 02:31

CTE'den Ayşe Barım'ın sağlık durumuna yönelik iddialara ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edildiğini, gerekli tedavilerin eksiksiz şekilde sağlandığını açıkladı.

CTE'den Ayşe Barım'ın sağlık durumuna yönelik iddialara ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Barım'ın, 19 Nisan günü akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.

 

"Asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır."

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