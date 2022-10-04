Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çocuklar için 6 bin kan şekeri ölçüm cihazı dağıtılacak
[Fotograf: DHA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 0-14 yaş arası çocuklar için ilk etapta 6 bin kan şekeri ölçüm cihazı temin edip dağıtacaklarını açıkladı. Yanık, "2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Diyabet Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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