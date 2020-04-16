Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İddianameye göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın en yakınındaki isim olan ve suikast talimatını bizzat veren Suud El Kahtani'nin de içinde olduğu isimler cinayet öncesi birçok kez Kaşıkçı'yı tehdit etti.

Mesajlar Kaşıkçı'ya ait bilgisayar ve tabletlerin incelenmesiyle belirlendi.

İddianameye giren mesajların bazıları şöyle:

Suud El Kahtani: Köpek gibi oturacaksın, bu gazetede yazmayacaksın. Bunun hesabını yakında vereceksin.

Ebu Vaced: Senin huyundur, fare gibi kaçarsın ama bir gün kapana düşeceksin.

Bazı mesajlarda açık ölüm tehditleri var.

S. El Soury: Kaşıkçı'nın ilacı kör kılıçla boynunun çekilmesi.

Halit Bin Muhammed: Kaşıkçı bir düşman ondan kurtulmak lazım ve eğer krallıkta mal varlığı varsa el koyulmalı.

Fahad El Tamimi: Seni Mısır’a Tahrir Meydanı'na ne götürdü Ey Cemal? Haydutlar ile organizasyon yapmaya mı geldin? İnşallah Tahrir Meydanı'nda öldürüldüğünü görürüm.

İddianamede bunlar gibi çok sayıda tehdit mesajı yer alıyor.

Davada 20 şüpheli bulunuyor

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın danışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'nin de yer aldığı 20 şüpheli bulunuyor.

Şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi, bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Suudi Arabistan günler sonra cinayeti kabul etti.

Haber: Kemal Gümüş