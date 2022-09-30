Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları bu gece e-Devlet üzerinden başlıyor
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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