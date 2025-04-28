Parçalı Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.04.2025 13:20

CHP'li 4 belediyeye yönelik DHKP-C soruşturması tamamlandı

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CHP'li 4 belediyeye yönelik DHKP-C soruşturması tamamlandı
[Fotograf: AA]

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı öne sürülmüştü.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.

Sıradaki Haber
"Hamas ateşkes konusunda taviz vermeye zorlandı" haberlerine yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Temmuz
14:40
İspanya ve Portekiz’de elektrik kesintisi: Milyonlar etkilendi
14:28
KKTC 29 Nisan’da kırmızı beyaza bürünecek
14:18
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
14:02
Kabine "deprem" gündemiyle toplanacak
13:50
DMM, "Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderildi" iddiasını yalanladı
Emiralem çileğinde hasat gecikmeli başladı
Emiralem çileğinde hasat gecikmeli başladı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli bataryalar gökyüzünde görevde
Yerli ve milli bataryalar gökyüzünde görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ