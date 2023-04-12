CHP'den tartışmalı mesaj: PKK'nın silah bırakması için müzakere yürüteceğiz

CHP ile HDP arasında pazarlık yapıldığı iddiaları sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan çarpıcı bir çıkış geldi.

"Artık silah olmayacak, müzakere yürüteceğiz"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tanrıkulu, Millet ittifakının iktidar olması halinde PKK terör örgütünün silah bırakması için müzakere yürütüleceğini söyledi.

"Silah olmayacak artık Türkiye'nin gündeminde, şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz, Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturup konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz."

Tanrıkulu, "Parlamentodaki bütün siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız." dedi.

"Kılıçdaroğlu mecbur"

Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayı Cengiz Çandar ise Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda çözüm süreci başlatma hususunda inisiyatif alıp almayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Çandar, "Mecbur. Mecbur, çünkü sayın Kılıçdaroğlu seçilirse de bugünkü işaretler öyle gösteriyor ki Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin geleceğinde anahtar rol oynayacak." dedi.