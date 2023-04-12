Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
12.04.2023 16:20

CHP'den tartışmalı mesaj: PKK'nın silah bırakması için müzakere yürüteceğiz

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında tartışmalı ifadeler kullandı. Tanrıkulu, iktidara gelmeleri durumunda, PKK'nın silah bırakması için müzakere yürütüleceğini söyledi.

CHP'den tartışmalı mesaj: PKK'nın silah bırakması için müzakere yürüteceğiz

CHP ile HDP arasında pazarlık yapıldığı iddiaları sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan çarpıcı bir çıkış geldi.

"Artık silah olmayacak, müzakere yürüteceğiz"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tanrıkulu, Millet ittifakının iktidar olması halinde PKK terör örgütünün silah bırakması için müzakere yürütüleceğini söyledi.

"Silah olmayacak artık Türkiye'nin gündeminde, şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz, Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturup konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz."

Tanrıkulu, "Parlamentodaki bütün siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız." dedi.

"Kılıçdaroğlu mecbur"

Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayı Cengiz Çandar ise Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda çözüm süreci başlatma hususunda inisiyatif alıp almayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Çandar, "Mecbur. Mecbur, çünkü sayın Kılıçdaroğlu seçilirse de bugünkü işaretler öyle gösteriyor ki Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin geleceğinde anahtar rol oynayacak." dedi.

ETİKETLER
CHP HDP PKK/KCK
Sıradaki Haber
Ankara yeni metro hattına kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak
17:21
MHP'nin Ankara milletvekili adayları tanıtıldı
17:20
Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı ziyaretçilerini bekliyor
17:17
Bursa'da 5 kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 16,5 yıl hapis
17:19
Mardin'de sağanak: 30 ev ve iş yerini su bastı
17:15
Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak
Van Gölü’nü kahverengiye boyandı
Van Gölü’nü kahverengiye boyandı
FOTO FOKUS
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ