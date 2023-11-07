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Gündem
AA 07.11.2023 11:23

CHP'de yeni dönem yarın başlıyor

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın yapılacak devir teslim töreni ile CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
[Fotograf: AA]

CHP'de 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak.

Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

Özgür Özel'in yeni MYK'sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor.

Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

İlk ziyaret deprem bölgesine

Özgür Özel, genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor.

Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.

Özel, genel başkanlığı döneminde kurultayda söz verdiği gibi parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek ve kararları birlikte alacak.

Bu kapsamda 6 ayda bir kurultay delegeleriyle bir araya gelmesi beklenen Özel, il başkanlarıyla da daha sık görüşecek.

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapacak.

Özgür Özel'in "değişim" mesajlarında yer alan daha demokratik bir tüzük için de gelecek haftalarda bir "tüzük kurultayı" toplaması bekleniyor.

Eski yönetimin bu yöndeki çalışmalarını da değerlendirecek olan Özel, yeni tüzükle belediye başkanından milletvekiline, görev verilecek her kişinin ön seçimle belirlenmesini sağlayacağı ifade ediliyor. 

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