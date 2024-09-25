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Gündem
TRT Haber 25.09.2024 10:53

CHP'de 'para sayma' davası başladı

CHP’de para sayma görüntülerine ilişkin dava başladı. 22 şüpheli hakkında 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

CHP'de 'para sayma' davası başladı

2019 yılında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülerle ilgili davanın ilk duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor.

Duruşmada 22 sanık yargılanıyor. Sanıklar arasında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de var.

Sanıklar hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
 

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