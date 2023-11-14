CHP'de 'ön seçim' belirsizliği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmeden önce 'ön seçimin teminatı olacağı' sözünü vermişti. Ancak genel başkan seçildikten sonra sürecin uygun olmadığını belirtti.

Özel'in konuya ilişkin 1 hafta arayla yaptığı farklı açıklamalar gündemdeki sıcaklığını korurken, bir değerlendirme de Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

Deniz Yücel, aday belirleme konusunun Merkez Yönetim Kurulu'nda ele alındığını söyledi.

Ön seçimin en demokratik yöntem olduğunu har zaman söylediklerini ve savunduklarını ifade eden Yücel, "Ama ön seçimle ilgili zamanlama açısından bir sıkışıklık var. Yapılıp yapılmaması veya Cumhuriyet Halk Partisi denetiminde eğilim yoklaması temayül yoklaması yapılıp yapılmaması tartışılıyor, değerlendirme aşamasında." dedi.

CHP sözcüsü, çarşamba günü yapılacak il başkanları toplantısını işaret ederek, son kararın toplantıda verileceğini belirtti.

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in, 81 il başkanıyla bir toplantı yapacağını, onların da bu konuda kendi illeri üzerindeki beklentiyi, talebi alarak, örgütlerin görüşü de dikkate alınarak önümüzdeki günlerde uygulanacak doğru yöntemin belirleneceğini belirtti.