CHP'nin 37’inci Olağan Kurultayına sayılı günler kala listeler savaşı sürüyor. Gelecek hafta sonu yapılacak kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak. Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan tek isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı. Delege ziyaretlerini sürdüren İlhan Cihaner'in de bir iki gün içinde kararını vermesi bekleniyor.

Muhalifler, Kılıçdaroğlu'nun listesine karşı kendi listelerini hazırlayacak

Ancak asıl mücadele ikinci gün Parti Meclisi seçiminde yaşanacak. Kılıçdaroğlu, kendine yakın isimleri, parti içi muhalefet ise kendi adaylarını listeye koymak istiyor. Muhalifler, genel merkeze karşı ortak bir liste çıkarma hesabı yapıyor. Bu kapsamda muhalif gruplar arasında temaslar sürüyor.

Kurultayda, 60 kişilik Parti Meclisi'nde yarı yarıya bir değişim bekleniyor. Yerel Yönetimlere seçilmiş partililere "aday olmayın" diyen Kılıçdaroğlu, listesinde ağırlıklı olarak kadın milletvekillerine ve gençlere yer verecek.

Parti Meclisi'nin içinden belirlenecek isimler Merkez Yönetim Kurulu'na girecek. 18 kişilik MYK'nın sayısının azaltılması da gündemde. CHP lideri, kendine en yakın isimleri A takımına alacak.