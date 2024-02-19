Parçalı Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.02.2024 16:01

CHP'de Hatay düğümü krize döndü

Aday listelerinin YSK'ya verilmesine saatler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay düğümü krize döndü. Tepkiler sonrası aday tanıtımında yer verilmeyen Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın değiştirilmesi görüşü ağırlık kazandı. Ancak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde görüştüğü Savaş'ı ikna edemedi.

CHP, 31 Mart seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını tanıttı.

Tanıtım filminde yer almayan Lütfü Savaş aday tanıtımında da salonda yoktu. Hatay'ın ilçelerinde adaylar açıklandı, ancak Savaş'ın ismi okunmadı.

Özel, bu değerlendirmesinden kısa süre sonra CHP genel merkezinde Lütfü Savaş ile görüştü.

Lütfü Savaş ikna edilemedi

Sahadan gelen düşük anket sonuçlarına rağmen Savaş'ın adaylıktan çekilmeyi kabul etmediği öğrenildi. Hatay'da başka bir ismin aday gösterilmesi durumunda Savaş'ın bağımsız aday olabileceği iddia edildi.

CHP'de Hatay için alternatif isim arayışları sürüyor. Özgür Özel'in akşam saatlerinde kurmaylarıyla bir araya gelerek durumu değerlendirmesi ve yarına kadar kesin kararını vermesi bekleniyor.

ETİKETLER
CHP Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Aile Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
AB, TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı
17:56
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu
17:39
EKPSS yerleştirme sonuçları belli oldu
17:37
Batan gemiden yeni görüntüler: 5 mürettebat aranıyor
17:30
Altınok'tan Mansur Yavaş'ın raylı sistem vaadine tepki
17:14
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Batan gemiden yeni görüntüler: 5 mürettebat aranıyor
Batan gemiden yeni görüntüler: 5 mürettebat aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ