CHP'de Hatay düğümü krize döndü

CHP, 31 Mart seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını tanıttı.

Tanıtım filminde yer almayan Lütfü Savaş aday tanıtımında da salonda yoktu. Hatay'ın ilçelerinde adaylar açıklandı, ancak Savaş'ın ismi okunmadı.

Özel, bu değerlendirmesinden kısa süre sonra CHP genel merkezinde Lütfü Savaş ile görüştü.

Lütfü Savaş ikna edilemedi

Sahadan gelen düşük anket sonuçlarına rağmen Savaş'ın adaylıktan çekilmeyi kabul etmediği öğrenildi. Hatay'da başka bir ismin aday gösterilmesi durumunda Savaş'ın bağımsız aday olabileceği iddia edildi.

CHP'de Hatay için alternatif isim arayışları sürüyor. Özgür Özel'in akşam saatlerinde kurmaylarıyla bir araya gelerek durumu değerlendirmesi ve yarına kadar kesin kararını vermesi bekleniyor.