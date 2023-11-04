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Gündem
AA 04.11.2023 09:11

CHP yeni genel başkanını seçecek

CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidecek.

CHP yeni genel başkanını seçecek
[Fotograf: AA]

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile bugün ve yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

"Demokrasi ve birlik kurultayı"

CHP'de kurultay sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olarak belirlendi.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçildi

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
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