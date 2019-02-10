CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına, "Güzel günler göreceğiz. Ayrışmadan, bölünmeden birlikte mücadele edeceğiz." diyerek başladı.

Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapmak için çalışacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, mücadelelerinin "birlikte, kardeşçe yaşama mücadelesi" olduğunu bildirdi.

Toplantının halk oyunları gösteriyle başladığını belirten Kılıçdaroğlu, "7 bölgenin ayrı havası var. Bu kadar zengin bir kültürü olan cennet gibi bir ülkede, ayrımsız, birlikte, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ama ayırıyorlar, bölüyorlar, kutuplaştırıyorlar. Sakın ha bu tuzağa hiç kimse düşmesin. Onlar bize ne derse desin, biz onlara selam vereceğiz. Bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkede herkesin karnının doymaya ihtiyacı var. O nedenle biz bu güzel coğrafyayı cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden biri bu olacaktır." diye konuştu.

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

Kılıçdaroğlu, "Buradan 82 milyon vatandaşıma sesleniyorum; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Eğer herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa gelecekler CHP'nin kadrolarına başvuracaklar. Hangi sorun nasıl çözülür onları anlatacağız." dedi.

Sorunlara çözüm üretmek için sağlıklı tespitler yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Önce soruna doğru teşhis koymak gerekiyor. Biz yurt sathına dağıldığımızda ilçenin, beldenin sorunlarını anlatacağız. Bir konuyu dikkatinize sunmak isterim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bırakın yönetilmeyi, Türkiye savruluyor. Eğer bir siyasal iktidar, sorunları çözme kapasitesini kaybetmişse, sorunlara teslim olmuşsa, o siyasal iktidar çözüm üretemez. Bir süre sonra şikayet makamı haline dönüşür. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur. Mevcut siyasi iktidar çözüm üretemiyor, şikayet ediyor. Vatandaşa şikayet ediyor. Şikayet ediyorsan o koltuktan ayrılacaksın, sorunu çözen insanlar o koltuğa oturacak. Bunların şikayet etmeye hakkı var mı? 17 yıldır iktidar olanların şikayet etmeye hakkı yoktur. 17 yılda istedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar, istedikleri bakanları getirdiler, istediklerini götürdüler. Devlet memuriyetinin en altından en üstüne kadar bütün atamaları yaptılar. Herkesi değiştirdiler, 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetiyorlar, bugün Türkiye'yi sorunlar yumağı ile karşı karşıya bıraktılar."

Kaynak: AA