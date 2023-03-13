Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP Parti Meclisi toplandı: Seçim hazırlıkları değerlendirildi
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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim gündemi ile toplandı. Milletvekili listelerinin belirlenmesi konusundaki yetkili organ Parti Meclisi olacak. Bugün CHP Genel Merkezi'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru stantları kurulacak.
CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi seçim gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hazırlıkları değerlendirildi.
Listelerin belirlenmesi konusundaki yetkinin CHP Parti Meclisi'nde olduğu belirtildi. Aday adaylık sürecinin başlamasına karar verildi. Başvurular Genel Merkez'de kurulacak stantlarda kabul edilecek.
CHP, 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde meclis kadrolarının önemli kısmını yenilemeyi hedefliyor.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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