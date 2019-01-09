CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubu'nda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek için bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin 3 ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Kaynak: AA