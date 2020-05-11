Türkiye'de 367 cezaevi bulunuyor ve buralarda yaklaşık 250 bine yakın tutuklu ve hükümlü kalıyor. COVID-19 başladığından itibaren en çok merak edilen yerlerden biri de cezaevleri. İçeride virüsle mücadele nasıl yapılıyor, son durum ne? TRT Haber ekibi, İzmir'in Aliağa ilçesinde 6 bin tutuklu ve hükümlünün kaldığı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti, koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde görüntüledi.

Koğuşlardaki yatma planları değişti

Cezaevlerinde kalan hükümlülerin kaldığı koğuşlar her gün dezenfekte ediliyor. Koğuşlardaki yatma planları da değişti ranzalarda birer yatak boşaltıldı ve yatan kişi sayısı yarı yarıya azaltıldı.

Hükümlü ve tutukluların, alınan tedbirler kapsamında ceza infaz kurumlarında kabullerinden itibaren muayenelerinin yapıldığını belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Herhangi bir şey tespit edilmeyenler koğuşlarına alınmakta. Koğuşlarında her türlü izolasyon malzemesi, maske, eldiven, dezenfektan maddesi ücretsiz olarak kendilerine temin edilmekte." dedi.

Belirti gösterenler süratle hastaneye sevk ediliyor

Koronavirüs belirtisi gösteren tutuklu ya da hükümlü, süratle hastaneye sevk ediliyor. Testi negatif çıkarsa geri getiriliyor.

Hastalığın görüldüğü koğuşta ise ekipler koronavirüs taraması yapıyor. Tüm koğuş karantinaya alınıyor. Dışarıdaki yakınlarına da tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumu hakkında düzenli bilgi veriliyor.

Personel, 14 gün boyunca yurtlarda kalıyor

Tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmasında en önemli görev infaz memurlarında.

Personel, görev yerlerine gitmeden önce 14 gün boyunca yurtlarda kalıyor. Burada karantinaya giriyor ve daha sonra görev yerlerine gidiyor.

Sıkı önlemler sayesinde, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, koronavirüse karşı büyük oranda korundu.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Abdullah Subaşı