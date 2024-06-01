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Gündem
AA 01.06.2024 15:45

Çevre Haftası "ÇEVREFEST" etkinliğiyle kutlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin bir dünyası var" temalı "ÇEVREFEST" düzenlenecek.

Çevre Haftası "ÇEVREFEST" etkinliğiyle kutlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 6 Haziran Perşembe günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Sıfır atık etkinlikleri ile temiz üretim teknolojilerinin tanıtılacağı "Hepimizin bir dünyası var" temalı festivalde, farkındalık oluşturmak için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ile çocuk etkinliklerinin yanı sıra her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı da yer alacak.

Festival 9 Haziran tarihine kadar sürecek.

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Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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