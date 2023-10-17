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Gündem
AA 17.10.2023 15:01

Çelik: Bazı ülkeler Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'ye kara harekatının binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üreteceğini belirterek, "İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar" açıklamasını yaptı.

Çelik: Bazı ülkeler Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürekli "İsrail'in kendini savunma hakkı"ndan bahseden ülkelerin, Gazzeli kadın ve çocukların "yaşama hakkı"ndan bahsetmediğine dikkati çekti.

Bu ülkelerin, Gazzelilerin katledilmesine sessiz kaldığını belirten Çelik, "Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez. Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Çelik, Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışının suç olduğunun altını çizerek, "Gazze'ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır"

Güç ve vekalet savaşlarının kaybedenlerinin hep masumlar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır."

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AK Parti Ömer Çelik Filistin - İsrail Çatışması
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