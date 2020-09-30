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Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Doğu Akdeniz'i görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Doğu Akdeniz ele alındı.
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu Josep BorrellSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:08
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