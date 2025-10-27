Açık 9.6ºC Ankara
Gündem
AA 27.10.2025 02:16

"Casusluk" soruşturmasında tutuklama kararı

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "casusluk" suçundan tutuklandı.

"Casusluk" soruşturmasında tutuklama kararı

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul
"Casusluk" soruşturmasında İmamoğlu, şüpheli Gün'ün seçim kampanyasına destek verdiği iddiasını reddetti
