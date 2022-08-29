Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Canan Kaftancıoğlu "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ifade verdi
[Fotograf: AA]
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.
İstanbul Planlama Ajansı Merkezi'nde 12 Ağustos'ta yapılan toplantıdaki sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden Kaftancıoğlu küçük düşürme ve aşağılama kastının olmadığını ileri sürdü.
Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
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