Destanlara konu oldu, ağıtlar yakıldı. Eşi görülmemiş bir boğaz harbi yaşandı.

İstiklal tarihi, Çanakkale'de kanla yazıldı.

İtilaf Devletleri'nin hedefi İstanbul'du. Ancak imparatorluğun başkentine ulaşmak için önce Çanakkale Boğazı'nı aşmaları gerekiyordu.

İtilaf güçleri büyük bir donanmayla Çanakkale Boğazı'ndan girdi

3 Kasım 1914'te ilk bombardıman Seddülbahir'de başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Sabah, Seddülbahir ile ilgili, "Daha resmi olarak savaş ilan edilmeden İngiliz gemilerinin bombardımanı neticesinde ve cephaneliğinde infilak etmesi sebebiyle 81 er ve 5 subayımızı şehit verdiğimiz bir nokta. Burası Çanakkale'nin ilk şehitlerinin verildiği boğazın giriş kısmı" bilgisini paylaştı.

İtilaf güçleri, 19 Şubat 1915'te, boğazın giriş kısmındaki tabyaları etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Ancak istediği sonucu alamadı, 25 Şubat'ta tekrar saldırdı. Bu kez boğaza doğru ilerlemeyi başardı.

Düşman zırhlılarını "Nusret" durdurdu

Cevat Paşa'nın 18 Mart'a giden yolda kritik bir karar verdiğini belirten Sabah, "11. mayın hattının diğer 10 mayın hattının aksine Çanakkale Boğazı'nın en geniş noktası olan Erenköy Koyu'na kıyıya paralel dökülmesi emrini verir ve 8 Mart tarihinde Nusret mayın gemisi 26 mayını başarılı bir şekilde dökerek Çanakkale Zaferi'ne giden yolda bir önemli başarıyı daha gerçekleştirmiştir olur" dedi.

Saldırılar 18 Mart sabahı arttı

Takvimler 18 Mart'ı gösterdiğinde çatışmaların şiddeti arttı. İtilaf güçleri büyük bir donanmayla Çanakkale Boğazı'ndan girdi. Tam da kazandıklarını düşündükleri anda hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar.

İsmail Sabah o gün yaşananlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Fransız gemilerinden Bouvet zırhlısı Erenköy Koyu'na doğru seyrederken önce mermi isabeti alır ardından da 18 Mart'tan 10 gün önce Nusret mayın gemisinin döşemiş olduğu mayınlardan birine çarparak 2 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde ve 700'ün üstünde mürettebatıyla Çanakkale Boğazı'nın dibini boylar."

Zaferin ruhu: Seyit Onbaşı

Fransız gemilerinin püskürtülmesinin ardından İngiliz zırhlıları devreye girdi. Bu kez de aralarında Çanakkale ruhunun sembolü Seyit Onbaşı'nın da olduğu Türk topçuları, düşmana cehennemi yaşattı.

Çok geçmeden, İngilizlerin Ocean gemisi de aynı sonu yaşadı. İngiliz Amiral De Robeck, kalan donanmayı geri çekti. Böylece Mehmetçik ilk destanını yazdı, Çanakkale Deniz Zaferi ilan edildi.

Boğazı geçemeyince karadan giden düşmanı bu kez Mustafa Kemal durdurdu

İtilaf devletleri, 1 ay sonra Çanakkale'yi karadan geçmeyi denedi. Tarih sahnesine, bu kez Mustafa Kemal çıktı. Gelibolu'da bir destan daha yazıldı. Çanakkale, "Vatan kalbinin attığı yer" olarak tarihe kazındı.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Sabri Karagöz

Dron: Sefa Bakış

Kurgu: Mustafa Erden

Grafik: Hasan Hüseyin Coruk