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Gündem
TRT Haber 20.03.2024 18:29

Çalı-Kayapa-Hasanağa Yolu'nun 2'nci Etabı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki Çalı-Kayapa-Hasanağa yoluna ilişkin, "Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliğiyle bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine inanıyorum" dedi.

Çalı-Kayapa-Hasanağa Yolu'nun 2'nci Etabı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa-Çalı -Hasanağa Yolu’nun 2’nci Etabı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Bursa’nın sanayinin, ticaretin, tarımın ve turizmin en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu nedenle Bursa’nın ulaşım ve iletişim sorunlarını çözdüklerini söyledi. Hızlı tren çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, 2024 yılı sonunda tamamlamayı planladıklarını anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

“Yerel ve merkezi yönetimlerin koordinesi önemli”

Bursa-Çalı-Hasanağa Yolu İkinci Etabı’nın Bursa şehir içi trafiğine nefes aldıracak en önemli projelerden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Projenin ilk etabını tamamlamıştık. Bu proje, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde yaptığımız önemli bir proje. Bu birlikteliğe büyük önem veriyoruz. Bu proje hizmet noktasında yerel ve merkezi yönetimlerin koordineli çalışmasının nasıl güzel sonuç verdiğinin göstergesidir. Sayın Başkan, 2029 projeksiyonundan bahsetti. Bursa’ya 2029 projelerini çalıştı. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak destek vereceğiz. Kuzey ve güneyde hazırladıkları yol projelerinden bahsetti. Bize de bu projeleri yapmak düşüyor. Kuzey Çevre Otoyolunu da mutlaka hizmete geçireceğiz bunu da söylemek isterim” dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bursa, hızlı tren hattına bağlanıyor

Bakan Uraloğlu, Bursa’yı hızlı tren ağına katacak çalışmalarla ilgili bilgi vererek Ankara-Bursa Hızlı Tren hattının, Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı olarak inşa edildiğini anlattı.

Uraloğlu, “Projemiz tamamlandığında Bursa’dan hem Ankara’ya hem de İstanbul’a sadece 2 saat 15 dakikada varabileceksiniz. Dolayısıyla Bursa’mız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir” dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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