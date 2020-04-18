Gürcistan'da koronavirüs nedeniyle özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Ancak bir vatandaş, yasağı delmenin yolunu kendince buldu. Atına binip sokaklarda dört nala koşturdu.

Parkı kumla doldurdular

Onca uyarıya, çağrıya kulak asılmadı. Yetkililer, çareyi parkı kumla doldurmakta buldu. ABD'nin San Clemente kentinde yetkililer, çağrılara uymayıp kaykay parkına gidenleri engellemek parkın içini kumla doldurdu.

Hindistan'da da sanatçılar insanları evde kalmaya teşvik etmek için yeteneklerini kullandı. Bir grup sanatçı sokağa çizdikleri korkunç görünümlü koronavirüs resmi ile insanlara evde kalma çağrısı yaptı.

Feribottan sirenle destek

İngiltere'de ise sağlık çalışanlarına destek için her akşam düzenlenen alkış kampanyasına bu sefer bir feribot da katıldı. Feribot, sağlık çalışanlarına destek için kıyıya döndü, sirenini son ses açtı.