Bingöl'de 31 yıl önce şehit edilen 33 er unutulmadı

Usta birliklerine teslim olmaya giden 33 masum er, terör örgütü PKK tarafından haince şehit edildi. Silahları yoktu, hepsi de sivildi.

1993 yılının 24 Mayıs günü, tarihe kara bir leke olarak geçti. Bingöl-Elazığ yolunda askerleri taşıyan araç teröristlerce durduruldu. Araçta bulunan sivil giyimli 36 askerden 33'ü şehit düştü.

Yaralanan 3 asker, bölgede düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Hain saldırının üzerinden 31 yıl geçti. Türkiye'nin dört bir yanına düşen acı hala taze. Şehitler için yapılan anıtta 33 Türk Bayrağı dalgalanıyor.

Bingöllüler, terörden arındırılan bölgenin huzurunu yaşıyor. Onlar için toprağa düşen 33 askeri de hiçbir zaman unutmuyorlar.

Şehitler için, anıtın olduğu noktada her yıl anma etkinliği yapılıyor.

"PKK terör örgütü dış güçlerin bir piyon taşıdır"

Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Vahap Baysal, şunları kaydetti;

Hain, alçak PKK terör örgütü tarafından sivil, savunmasız askerlerimizi araçlardan indirerek burada kurşuna dizerek şehit ettiler. 33 askerimizi şehit vermemizden dolayı, her senei devriyesinde gerek haftada bir, her seferinde buraya gelip şehitlerimizi anıyoruz.

PKK terör örgütünü her zaman lanetledik, lanetlemeye devam edeceğiz. PKK terör örgütü dış güçlerin bir piyon taşıdır. Kahrolsun PKK diyoruz. Bingöl halkı olarak devletimizin yanındayız, şehit ailelerimizin yanındayız, vatanımızın yanındayız.