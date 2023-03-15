Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binali Yıldırım’ın annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım yaşamını yitirdi.
Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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