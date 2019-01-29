TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'un sorunlarını konuşmamız lazım. Kaldı ki ben resmen aday bile değilim. Adaylık muracatım yapıldığı andan itibaren TBMM Başkanlığı görevini bırakacağım." dedi.

Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım.

Belediye başkanlığı

Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım.

Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım.

HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi

Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz.

Ayrıntılar gelecek...