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Gündem
TRT SPOR 04.10.2024 00:05

Beşiktaş Frankfurt'a diş geçiremedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Frankfurt'a diş geçiremedi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda , Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Saat 22.00'de başlayan maçı Beşiktaş 3-1 kaybetti.

Mücadelenin 19. dakikasında Marmoush'un penaltı golüyle 1-0 öne geçen Alman ekibi 22. dakikada Ebimbe ile skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarının 83. dakikasında Knauff durumu 3-0'a getirdi. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Masuaku'dan geldi.

Beşiktaş ilk yarıda Immobile ile bir penaltı atışından yararlanamazken bir topu da direkten döndü.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise puanını dörde yükseltti.

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