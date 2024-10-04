Beşiktaş Frankfurt'a diş geçiremedi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda , Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Saat 22.00'de başlayan maçı Beşiktaş 3-1 kaybetti.

Mücadelenin 19. dakikasında Marmoush'un penaltı golüyle 1-0 öne geçen Alman ekibi 22. dakikada Ebimbe ile skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarının 83. dakikasında Knauff durumu 3-0'a getirdi. Temsilcimizin tek golü 90+3. dakikada Masuaku'dan geldi.

Beşiktaş ilk yarıda Immobile ile bir penaltı atışından yararlanamazken bir topu da direkten döndü.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise puanını dörde yükseltti.