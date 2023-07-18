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TRT Haber 18.07.2023 11:25

Belen'deki orman yangınıyla mücadeleyi AKSUNGUR görüntüledi

Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla mücadele AKSUNGUR tarafından havadan görüntülendi.

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'ne bağlı Armutçuk mevkiinde 2 kişi bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için ateş yaktı.

Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen ateş ormana sıçradı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yumaklı, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." dedi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.

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Orman Yangını AKSUNGUR Hatay
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