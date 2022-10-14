Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Yeni bir yatırım bankası daha kuruluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu "Q Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
Konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 500 milyon TL kuruluş sermayeli Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurulmasına onay verdi.
Kurucu ortaklar arasında Ali Ercan, Bien Finans Faktoring , Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret , Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Q Yatırım Holding bulunuyor.
Etiketler: Bankacılık Resmi Gazete
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