Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Başmüfettişleri Onur Utku Sevim, Yılmaz Genç, Sefa Çınar, Barış İntepe ve Sinan Dursun atandı.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Turan Karatepe görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ görevden alındı, yerine Filiz Kayacı Boz atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Özgür Ünver atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren, İş Müfettiş Yardımcıları Emrah Kürşat Çakır, Mehmet Asalıoğlu, Muhammed Raşid Karaman, Münevver Yıldız, Nazlı Hilal Dükünlü, Okan Karagülle, Özge Ayhan Çulha ve Raşat Akyüz getirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Rıza Kaya atandı.

Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Yüksel atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık getirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Kazım Özgür tayin edildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Veli Altundağ atandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih Mehmet Bal getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen görevden alındı.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük atandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Bankaoğlu atandı.