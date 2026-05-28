Gündem
TRT Haber 28.05.2026 06:27

Bayramın ikinci günü 20 il için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Ege, Göller Bölgesi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 20 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

