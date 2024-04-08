Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.04.2024 10:12

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, bayram tatilinin 2'inci günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.


Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın da yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Son Dakika Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: İstanbul’u baştan başa metro ağları ile ördük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor
11:33
İsrail ekonomisi, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana güç kaybediyor
11:32
Yapay zeka teknolojisi insanları işsiz bırakabilir
11:28
BES'te kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları belli oldu
11:26
İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak
11:12
Düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
FOTO FOKUS
Tarımda yeni akım: Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
Tarımda yeni akım: Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ