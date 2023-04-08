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Gündem
TRT Haber 08.04.2023 01:40

Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı

Yerli ve özgün tasarımların üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nin tanıtım videosu yayınlandı. 200 bin metrekare alana kurulu tesis, nitelikli sosyal donatılara sahip olması ile öne çıkıyor.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nin tanıtım videosu görücüye çıktı.

Modern Ar-Ge ve Tasarım merkezinde, 13 farklı mühendislik disiplini bir arada görev yapıyor.

Üretim ve entegrasyon tesisleri, çalışanlar için de ayrıcalıklar sunuyor.

Sosyal donatı konusunda öncü

Personelinin konforunu önemseyen Baykar, Alanında dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip üretim kompleksi olarak öne çıkıyor.

Baykar Park’ta suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkurları bulunuyor. Ayrıca konferans salonu, cep sineması ve kapalı havuzlar da tesis içinde yer alıyor.

Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı

Baykar'da ramazan coşkusu

Baykar’dan yapılan diğer bir paylaşımda ise milli ve özgün teknolojilerin kalbinde Ramazan coşkusuna yer verildi.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Ramazan'a özel yapılan hazırlıklar paylaşıldı.

Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı

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Baykar Bayraktar
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Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
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