Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem bu hafta da yoğun. Genel Kurul gündeminde daha önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme olacak.

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki,, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ağır para cezaları verilecek

Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek. Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira, köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak.

Öte yandan tüketicinin korunmasını destekleyen 14 maddelik kanun teklifi, 9'uncu Yargı Paketini ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin ekim ayında yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor.