Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının ülkeye, şehre, ilçeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz" dedi.

Nerede bir eksik varsa müdahale ettiklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi takamadı. Ama ben inanıyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul. Kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te 1'i bitmiş viyadükten başka bir şey yoktur."

"Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırdık"

Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu metro hattının diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre edilerek birçok yere kolayca ulaşım sağladığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey'i 20 dakikada, Metrokent-Bakırköy'ü 29 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanı’nı 24 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz. pic.twitter.com/eEmpeAu1nO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2023

"İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı"

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5 metro hattında çalışmalarına devam ettiğini söyledi:

"Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle birlikte 324,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak.https://t.co/69u1fq4mOl pic.twitter.com/czrCHiMH9M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2023

"Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz"

İstanbul'a hizmet için birçok sorumluluğun peşinden koştuklarını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmek aldık. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."