Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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