Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.