Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla Beyoğlu Belediyesince Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı" programının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatını inceledi.

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"Dört minareli, kaba inşaatımız yüzde 95 seviyelerine geldi"

Anadolu Yakası'nda Çamlıca Camii'nin açılarak halkın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Kurum, "Bir benzerini de Avrupa Yakası'nda, burada vatandaşımızın yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği Levent'te yapıyoruz, 18 bin metrekare arsa alanı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii yükseliyor. Dört minareli, kaba inşaatımız yüzde 95 seviyelerine geldi. Minarelerde az bir işimiz kaldı. Genel itibarıyla ilerlememiz yüzde 55. Artık ince işçiliklerimize başlamış durumdayız." diye konuştu.

"Bütün alanda Türk motiflerinin sergilendiği bir camimiz olacak"

Bakan Kurum, camide Türk mimarisinin modernize edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 bin kişilik cemaat kapasiteli bir camimiz. Bu caminin içi sadece ibadet alanı değil, gençlerimizin, burada çalışan vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği anlayışla tasarlanıyor. Altında gençlerimize ilişkin kütüphanelerimiz, kitap alanlarımız, millet bahçelerinde ve camilerde olduğu gibi burada da Levent'te de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni bu anlayışla yapıyoruz. Çalışan vatandaşlarımız burada vakit geçirsinler istiyoruz. Mimarimizin günümüz şartlarında modernize edilmiş haliyle bütün illerimizden malzemelerin burada kullanıldığı, modernize edildiği, sütunlarımız yivli mermerden, Marmara mermerinden yapılmış, Türk üçgenleriyle birleştirilmiş, bütün alanda Türk motiflerinin sergilendiği bir camimiz olacak. Anadolu Yakası'ndaki Çamlıca Camii gibi Barbaros Hayrettin Paşa Camii de Avrupa Yakası'nda bir nişane olacak. Gelecek nesillere Cumhurbaşkanı'mızın en önemli armağanlardan birisi olacak. Camimizi inşallah yıl sonu hizmete açmayı planlıyoruz."