Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 2 bin 403 personelimizle 332 bin 49 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 2 bin 652 personelimizle 90 bin 752 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."