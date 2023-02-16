Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlıktan depremzedelere psikososyal destek
[Fotograf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu ana kadar depremden etkilenen illerde 332 bin 49, deprem bölgesi dışındaki illerde ise 90 bin 752 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını duyurdu.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 2 bin 403 personelimizle 332 bin 49 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 2 bin 652 personelimizle 90 bin 752 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık Deprem
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