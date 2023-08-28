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Gündem
AA 28.08.2023 20:16

Bakanlıktan Bursa'da inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili açıklama: Suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da 17 yaşındaki kız çocuğunun inşaatta ölü bulunmasına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını ve suçluların en ağır cezayı alması için bakanlığın davaya müdahil olacağını bildirdi.

Bakanlıktan Bursa'da inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili açıklama: Suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "17 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

Haberlere konu olan kız çocuğu Y.C.İ'nin 26 Ekim 2021'den itibaren bakanlığa ait kuruluşta koruma ve bakım altında tutulduğu belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ. izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.İ. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olup hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız."

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