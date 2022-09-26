Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.

Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."