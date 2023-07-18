Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.07.2023 15:48

Bakanlıklar, afet bölgesindeki çocukların eğitimi için iş birliği yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki çocukların eğitimi için iş birliği yapacak.

Bakanlıklar, afet bölgesindeki çocukların eğitimi için iş birliği yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü", 20 Temmuz Perşembe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Malatya'da imzalanacak.

Protokolle afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulanmasını öngören protokolle, yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetler yapılması amaçlanıyor.

Protokolle, depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinler için talebe göre hobi ve meslek edindirme kursları açılması da hedefleniyor.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Mahinur Özdemir Göktaş Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Hatay'da 134 prefabrik iş yeri esnafa teslim edildi
17:46
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
17:45
Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak
17:30
Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı
17:26
Kurşunlu Şelalesi'ni 160 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı
17:29
Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
FOTO FOKUS
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ