Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen bölgesinde 3 ay önce Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C. Altınkaya evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürüldü.



Şiddet gerekçesiyle çocukları aldılar

Küçük çocuğun tedavisi tamamlandı. Remscheid Gençlik Dairesi hem Y.C. Altınkaya’yı hem de 4 yaşındaki ağabeyi K. Altınkaya'yı ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle ellerinden aldı.



Aileye hakları anlatıldı

Olayın ardından Türkiye devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Altınkaya çiftiyle iletişime geçti. Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri aileye pedagojik destek sağlarken, çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulundu. Altınkaya çifti, Bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Remscheid Gençlik Daireleri’nce haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesi ve benzer durumdaki aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlendiği anımsatılarak, "Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti" bilgisine yer verildi.

