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Gündem
AA 02.08.2023 09:46

Bakan Yerlikaya yeni atanan emniyet mensuplarını tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.

Bakan Yerlikaya yeni atanan emniyet mensuplarını tebrik etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni atanan emniyet mensuplarını tebrik ettti.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." 

 

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