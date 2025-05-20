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Gündem
AA 20.05.2025 19:52

Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir

Bakan Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, ilgili birim amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenmeyiz. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir."

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kadına Şiddet
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