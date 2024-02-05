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Gündem
TRT Haber 05.02.2024 13:45

Bakan Yerlikaya: Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun hayatını kaybetti

 İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum." 

 

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