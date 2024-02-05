Bakan Yerlikaya: Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum."
Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2024
Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.
Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.